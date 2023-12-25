ЦСКА: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

С 25 декабря по 7 января ЦСКА проведет пять матчей в КХЛ

Московский ЦСКА проведет пять матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 с 25 декабря по 7 января. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды тренера Сергея Федорова в новогодние праздники. Время начала встреч — московское.

Следить за ключевыми событиями матчей КХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ». Видотрансляции игр показывают в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке, на официальном сайте КХЛ, а также на платном канале KHL Prime.

Расписание и время начала матчей ЦСКА в новогодние праздники 2023 / 2024

25 декабря 2023 года. ЦСКА — «Салават Юлаев»

Онлайн-трансляция

27 декабря 2023 года. ЦСКА — СКА

Онлайн-трансляция

30 декабря 2023 года. ЦСКА — «Северсталь»

Онлайн-трансляция

5 января 2024 года. ЦСКА — «Спартак»

Онлайн-трансляция

7 января 2024 года. ЦСКА — «Куньлунь»

Онлайн-трансляция

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