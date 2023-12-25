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Сегодня, 18:40

«Ак Барс» выступил с заявлением по ситуации с контрактами Жафярова и Евсеева

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дамир Жафяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ак Барс» выпустил официальное заявление по ситуации с контрактами защитника Никиты Евсеева и нападающего Дамира Жафярова.

В понедельник, 25 декабря «СЭ» сообщил о том, что агент хоккеистов Шуми Бабаев подал заявление в КХЛ с требованием разорвать контракты его клиентов по пункту «спортивная дискриминация».

Позднее Бабаев объяснил «СЭ», что его обращение в КХЛ с требованием расторгнуть контракты Жафярова и Евсеева с «Ак Барсом» — это крайняя мера.

«В настоящее время «Ак Барс» не располагает официальной информацией об этом требовании — обращений в клуб не поступало ни со стороны лиги, ни со стороны игрока. Позднее Шуми Бабаев выступил с публичными заявлениями, обвинив Зинэтулу Билялетдинова в «убийстве» хоккеистов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева, представителем которых является господин Бабаев. Решение вывести обсуждение контрактных обязательств работников клуба перед работодателем в публичную сферу вынуждает ответить следующее.
Хоккейный клуб «Ак Барс» не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами. «Ак Барс» категорически осуждает попытку разделить ответственность между руководством и тренерским штабом клуба. Главный тренер «Ак Барса» — один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития. Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте казанского клуба.

В «Ак Барсе» отметили, что Жафяров и Евсеев имеют действующие контракты, а казанский клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников. Казанцы заявили, что, несмотря на разногласия между клубом и стороной Жафярова, связанные с пунктом о запрете на обмен, включенном в контракт хоккеиста, «Ак Барс» предпринимает усилия для поиска новой команды для Жафярова на комфортных для всех условиях. В то же время игрок находится на равных условиях со своими одноклубниками и может доказать свое право выходить на лед работой на тренировках.

«Ак Барс» отметил, что Никита Евсеев был отправлен в «Нефтяник», выступаюший в ВХЛ, не только для набора формы, но и для помощи команде в борьбе за Кубок Петрова.

«Ак Барс» призвал всех участников процесса вернуться к диалогу без привлечения третьих сторон. Клуб отметил, что больше не будет давать публичных комментариев на тему контрактов Жафярова и Евсеева.

В сезоне-2023/24 Жафяров провел 16 матчей за «Ак Барс» и набрал 2 (1+1) очка. В последний раз он выходил на лед 28 ноября в игре против «Лады» (2:0).

У Никиты Евсеева 3 (1+2) очка в 19 матчах за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. В последний раз защитник играл за команду 20 октября в матче с «Сибирью» (2:3 ОТ).

Источник: ХК Ак Барс
Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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