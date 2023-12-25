Защитник «Автомобилиста» Севостьянов: «Если вышел на лед, нужно показывать свой лучший хоккей»
Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов прокомментировал свои голы за команду.
«О первой шайбе в КХЛ в ворота «Авангарда» прикалывались, что без касания забиваешь. Необычный, конечно, гол получился, да — надолго запомнится. Я когда сел на скамейку штрафников, еще до того, как объявили автора гола, начал прокручивать, что наверное, я последним из нашей команды задел шайбу. Главное, что счет мог повернуться в другую сторону, а он удачно повернулся в нашу. Матч с «Трактором» был, конечно, интересный — уральское дерби, полный дворец. Отличился в большинстве — Анатолий Голышев хорошо отдал, получилось приложиться по шайбе и забить, очень было эмоционально и круто. Побольше бы таких голов!» — приводит слова Севостьянова сайт «Автомобилиста».
Также защитник рассказал о своей игре в овертаймах.
«Конечно, когда играешь 3 на 3, понимаешь, что пространство больше и еще больше нужна концентрация, потому что любой микро-момент, если проиграешь, может уже вылиться в гол, но сильно на этом внимание не акцентирую, потому что не надо об этом думать. Я считаю, что если ты вышел на лед, то все мы знаем, что делать, как делать — нужно выходить, играть, показывать свой лучший хоккей, свою игру, просто быть в фокусе и на полной концентрации. Тогда все будет хорошо», — отметил хоккеист.
25-летний Севостьянов провел 26 игр в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в текущем сезоне и набрал 5 (3+2) очков. «Автомобилист» с 51 очком занимает 6-е место в Восточной конференции КХЛ.
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|Динамо Мн
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|Сочи
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|14
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|25.12
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Амур – Нефтехимик
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|25.12
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ЦСКА – Сал. Юлаев
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