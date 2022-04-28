ЦСКА обыгрывает «Металлург» со счетом 2:0 после первого периода

ЦСКА обыгрывает «Металлург» со счетом 2:0 после первого периода шестого матча серии финала Кубка Гагарина.

Голами отметились нападающий Владислав Каменев и Михаил Григоренко. Вторую шайбу москвичи забросили в большинстве.

Форвард красно-синих Сергей Плотников записал в свой актив две голевые передачи.

«Магнитка» ведет в серии 3-2 и находится в шаге от титула. Для победы уральцам достаточно выиграть в этой игре.