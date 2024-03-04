ЦСКА — «Локомотив»: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде победил ЦСКА в овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч пройдет 6 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.