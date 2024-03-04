«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Третий матч пройдет 6 марта в Минске. Начало — в 19.30 мск.