ЦСКА одержал вторую победу над «Локомотивом» в серии плей-офф

ЦСКА обыграл «Локомотив» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1.

В составе московской команды дубль сделал Сергей Плотников. Еще по однй шайбе забросили Виталий Абрамов и Андрей Светлаков.

За команду из Ярославля единственный гол забил Артем Анисимов.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. В первом матче команда обыграла «Локомотив» со счетом 4:3 в овертайме.

Следующая игра пройдет также в Ярославле 5 марта.

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1/4 финала конференций

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Анисимов — 1 (Марченко, Каюмов), 3:46 — 0:1. Плотников — 1 (Каменев, Окулов), 6:16 — 1:1. Абрамов — 1 (Плотников), 43:11 — 2:1. Плотников — 2 (Окулов, Дитц), 55:13 — 3:1. Светлаков — 1 (п.в.), 59:04 — 4:1.

Вратари: Федотов — Паскуале (58:12 — 59:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (6+4+9) — 29 (12+12+5).

Судьи: Ромасько, Франо.

3 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2 — 0