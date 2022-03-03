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Сегодня, 21:03

Олег Леонтьев уверен, что дома «Нефтехимик» даст бой «Трактору»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции.

«Парни блокировали очень много бросков, проявляли самоотверженность, играли на результат. Во втором периоде было много удалений, восемь минут большинства соперника, но выстояли, сделали выводы из прошлой игры и не пропустили. В третьем периоде были хорошие моменты, два раза попали в штангу — не повезло. Отличная концовка, но без голов. Уверен, что дома дадим бой. Будем возвращаться в серию», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» уступает «Трактору» в серии со счетом 0 — 2. В первом матче команда проиграла со счетом 3:4.

Следующая игра состоится в субботу, 5 марта, в Нижнекамске.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/03/496775.html
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КХЛ
ХК Нефтехимик
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Олег Леонтьев
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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3.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 2 : 1
3.03 17:00
Металлург – Барыс
 6 : 2
3.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
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