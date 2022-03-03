Олег Леонтьев уверен, что дома «Нефтехимик» даст бой «Трактору»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции.

«Парни блокировали очень много бросков, проявляли самоотверженность, играли на результат. Во втором периоде было много удалений, восемь минут большинства соперника, но выстояли, сделали выводы из прошлой игры и не пропустили. В третьем периоде были хорошие моменты, два раза попали в штангу — не повезло. Отличная концовка, но без голов. Уверен, что дома дадим бой. Будем возвращаться в серию», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» уступает «Трактору» в серии со счетом 0 — 2. В первом матче команда проиграла со счетом 3:4.

Следующая игра состоится в субботу, 5 марта, в Нижнекамске.