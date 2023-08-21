ЦСКА: календарь в КХЛ 2023/2024 и состав команды
Полное название: Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА
Год основания: 1946
Главный тренер: Сергей Федоров
Капитан: Никита Нестеров
Домашний стадион (вместимость): ЦСКА Арена (12 100 зрителей)
Результат ЦСКА в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).
Календарь ЦСКА в сезоне КХЛ 2023 / 2024
1 сентября в Москве ЦСКА проведет первый матч в сезоне 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (начало в 19.00 мск). 26 февраля 2024 года красно-синие проведут заключительный матч регулярки с московским «Динамо» (начало в 19.30). ЦСКА выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.
Календарь ЦСКА в сентябре 2023 года и всего сезона
- 1 сентября 2023 года. ЦСКА — «Ак Барс»
- 3 сентября 2023. ЦСКА — «Адмирал»
- 5 сентября 2023. ЦСКА — «Металлург»
- 8 сентября 2023. «Нефтехимик» — ЦСКА
- 10 сентября 2023. «Куньлунь» — ЦСКА
- 13 сентября 2023. ЦСКА — «Динамо» М
- 16 сентября 2023. ЦСКА — «Спартак»
- 18 сентября 2023. ЦСКА — «Локомотив»
- 21 сентября 2023. «Лада» — ЦСКА
- 23 сентября 2023. «Локомотив» — ЦСКА
- 26 сентября 2023. ЦСКА — «Северсталь»
- 28 сентября 2023. ЦСКА — «Сочи»
- 2 октября 2023. ЦСКА — «Витязь»
- 4 октября 2023. ЦСКА — «Барыс»
- 6 октября 2023. ЦСКА — СКА
- 9 октября 2023. «Сочи» — ЦСКА
- 11 октября 2023. «Спартак» — ЦСКА
- 14 октября 2023. ЦСКА — «Сочи»
- 16 октября 2023. ЦСКА — «Куньлунь»
- 19 октября 2023. ЦСКА — «Локомотив»
- 22 октября 2023. «Ак Барс» — ЦСКА
- 24 октября 2023. «Адмирал» — ЦСКА
- 26 октября 2023. «Амур» — ЦСКА
- 28 октября 2023. «Сибирь» — ЦСКА
- 2 ноября 2023. Спартак-ЦСКА
- 5 ноября 2023. ЦСКА — «Лада»
- 7 ноября 2023. ЦСКА — «Трактор»
- 9 ноября 2023. ЦСКА — «Авангард»
- 13 ноября 2023. ЦСКА — «Нефтехимик»
- 15 ноября 2023. ЦСКА — «Амур»
- 18 ноября 2023. «Сочи» — ЦСКА
- 20 ноября 2023. СКА — ЦСКА
- 22 ноября 2023. «Северсталь» — ЦСКА
- 24 ноября 2023. «Динамо» Мн — ЦСКА
- 27 ноября 2023. ЦСКА — «Локомотив»
- 29 ноября 2023. ЦСКА — «Динамо» Мн
- 3 декабря 2023. «Трактор» — ЦСКА
- 5 декабря 2023. «Металлург» — ЦСКА
- 7 декабря 2023. «Витязь» — ЦСКА
- 19 декабря 2023. «Динамо» М — ЦСКА
- 21 декабря 2023. СКА — ЦСКА
- 23 декабря 2023. «Локомотив» — ЦСКА
- 25 декабря 2023. ЦСКА — «Салават Юлаев»
- 27 декабря 2023. ЦСКА — СКА
- 30 декабря 2023. ЦСКА — «Северсталь»
- 5 января 2024. ЦСКА — «Спартак»
- 7 января 2024. ЦСКА — «Куньлунь»
- 9 января 2024. ЦСКА — «Торпедо»
- 11 января 2024. ЦСКА — «Динамо» М
- 15 января 2024. «Автомобилист» — ЦСКА
- 17 января 2024. «Авангард» — ЦСКА
- 19 января 2024. «Барыс» — ЦСКА
- 21 января 2024. «Торпедо» — ЦСКА
- 24 января 2024. ЦСКА — «Динамо» Мн
- 26 января 2024. СКА — ЦСКА
- 28 января 2024. «Северсталь» — ЦСКА
- 31 января 2024. ЦСКА — «Торпедо»
- 2 февраля 2024. ЦСКА — СКА
- 4 февраля 2024. ЦСКА — «Автомобилист»
- 6 февраля 2024. «Салават Юлаев» — ЦСКА
- 8 февраля 2024. «Динамо» Мн — ЦСКА
- 11 февраля 2024. «Витязь» — ЦСКА
- 13 февраля 2024. «Куньлунь» — ЦСКА
- 15 февраля 2024. «Локомотив» — ЦСКА
- 19 февраля 2024. ЦСКА — «Витязь»
- 22 февраля 2024. ЦСКА — «Сибирь»
- 24 февраля 2024. «Торпедо» — ЦСКА
- 26 февраля 2024. «Динамо» М — ЦСКА
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.
Состав ЦСКА на сезон 2023 / 2024
Вратари
- 30 — Всеволод Скотников
- 33 — Дмитрий Гамзин
- 33 — Даниил Дорняну
- 39 — Александр Шарыченков
- 28 — Иван Федотов
Защитники
- 3 — Фредрик Классон
- 18 — Николай Макаров
- 28 — Марсель Ибрагимов
- 42 — Роман Калиниченко
- 44 — Даррен Дитц
- 45 — Владислав Провольнев
- 72 — Егор Брютов
- 73 — Ярослав Дыбленко
- 89 — Никита Нестеров
- 98 — Владимир Грудинин
Нападающие
- 9 — Антон Слепышев
- 11 — Виталий Абрамов
- 15 — Павел Карнаухов
- 16 — Сергей Плотников
- 21 — Данила Хулапов
- 25 — Михаил Григоренко
- 27 — Максим Соркин
- 28 — Всеволод Гайдамак
- 50 — Данил Юртайкин
- 57 — Евгений Каницкий
- 62 — Кирилл Долженков
- 63 — Тахир Мингачев
- 71 — Константин Окулов
- 79 — Василий Дронык
- 84 — Владислав Котков
- 86 — Максим Кирилейченко
- 87 — Андрей Светлаков
- 94 — Владислав Каменев
- 96 — Семен Панкратов
- 97 — Прохор Полтапов
- 98 — Максим Мамин
В составе возможны изменения, в актуальном виде заявка команды доступна на странице ЦСКА в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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