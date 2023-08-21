Крикунов считает, что слова Аболса о КХЛ связаны с работой его отца в сборной Латвии

Бывший наставник рижского «Динамо», заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что слова нападающего шведского клуба «Регле» Родриго Аболса о нежелании играть в КХЛ могут быть связаны с желанием исключить давление на его отца, работающего в сборной Латвии.

«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали. Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнется такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Ранее Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ. В лиге Аболс выступал только в сезоне-2014/15, в 14 матчах по системе «гол+пас» набрав пять очков (1+4) за рижское «Динамо».