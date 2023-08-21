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Сегодня, 14:30

«Авангард»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

«Авангард»: расписание игр в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард», Соцсети
Основная информация об «Авангарде» в сезоне-2023/24.

КХЛ стартует 1 сентября. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2024-го, за этот период команды проведут по 68 игр. Также запланирована пауза с 8 по 18 декабря. В новогодние праздники перерыв будет только на три дня: с 31 декабря по 2 января.

Календарь «Авангарда» в сентябре

«Авангард» играет в Восточной конференции, в дивизионе Чернышева. Откроет сезон омская команда домашним матчем против «Сибири» 2 сентября.

2 сентября. 14.00. «Авангард» — «Сибирь»
7 сентября. 16.30. «Авангард» — «Автомобилист»
9 сентября. 14.00. «Авангард» — «Барыс»
11 сентября. 16.30. «Авангард» — «Амур»
14 сентября. 16.30. «Авангард» — «Адмирал»
16 сентября. 14.00. «Авангард» — «Нефтехимик»
21 сентября. 15.30. «Сибирь» — «Авангард»
23 сентября. 17.00. «Нефтехимик» — «Авангард»
25 сентября. 17.00. «Автомобилист» — «Авангард»
29 сентября. 19.30. «Динамо» Мск — «Авангард»

Полный календарь и результаты игр «Авангарда» в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ»

Состав команды на сезон-2023/24

Вратари:

  • Мишуров Андрей
  • Демченко Василий
  • Проскуряков Илья

Защитники:

  • Шарипзянов Дамир
  • Чистяков Семен
  • Шулак Либор
  • Пайгин Зият
  • Гуляев Михаил
  • Абросимов Роман
  • Киселевич Богдан

Нападающие:

  • Михайлов Никита
  • Ткачев Владимир
  • Трикозов Глеб
  • Телегин Иван
  • Буше Рид
  • Венгрыжановский Денис
  • Гераськин Игорь
  • Игумнов Иван
  • Куликов Павел
  • Мартынов Игорь
  • Николишин Иван
  • Панюков Кирилл
  • Пьянов Валентин
  • Спунер Райан
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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