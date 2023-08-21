«Авангард»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация об «Авангарде» в сезоне-2023/24.

КХЛ стартует 1 сентября. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2024-го, за этот период команды проведут по 68 игр. Также запланирована пауза с 8 по 18 декабря. В новогодние праздники перерыв будет только на три дня: с 31 декабря по 2 января.

Календарь «Авангарда» в сентябре

«Авангард» играет в Восточной конференции, в дивизионе Чернышева. Откроет сезон омская команда домашним матчем против «Сибири» 2 сентября.

2 сентября. 14.00. «Авангард» — «Сибирь»

7 сентября. 16.30. «Авангард» — «Автомобилист»

9 сентября. 14.00. «Авангард» — «Барыс»

11 сентября. 16.30. «Авангард» — «Амур»

14 сентября. 16.30. «Авангард» — «Адмирал»

16 сентября. 14.00. «Авангард» — «Нефтехимик»

21 сентября. 15.30. «Сибирь» — «Авангард»

23 сентября. 17.00. «Нефтехимик» — «Авангард»

25 сентября. 17.00. «Автомобилист» — «Авангард»

29 сентября. 19.30. «Динамо» Мск — «Авангард»

Полный календарь и результаты игр «Авангарда» в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ»

Состав команды на сезон-2023/24

Вратари:

Мишуров Андрей

Демченко Василий

Проскуряков Илья

Защитники:

Шарипзянов Дамир

Чистяков Семен

Шулак Либор

Пайгин Зият

Гуляев Михаил

Абросимов Роман

Киселевич Богдан

Нападающие: