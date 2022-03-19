ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

В составе хозяев отметились Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. За динамовцев шайбы забросили Станислав Галиев и Артем Федоров.

Счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. Следующая игра между командами пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».