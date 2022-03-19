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Сегодня, 19:37

Григорий Панин: «Я в Челябинске часть своего детства провел, поэтому мне приятно играть здесь»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги второго матча серии второго раунда плей-офф против «Трактора» (1:4).

«Видно было, что «Трактор» немножко изменил тактическую схему. Стали еще глубже откатываться к себе в зону, чтобы встречать уже впятером. В первом периоде были моменты, чтобы забить гол, но вратарь здорово сыграл и не хватило везения. Во втором периоде были удаления, в третьем «Трактор» уже играл на сохранение, у нас где-то проскакивали моментики, чтобы забить, но не удалось.

Думаю, даже в Челябинске знают, что у нас самые лучшие болельщики. Видно, как они поддерживают нас во всех городах России. На любой арене мы чувствуем колоссальную поддержку. Конечно, для игроков это очень важно. Мой отец перед поездкой сказал мне: «Ты у меня на Родине играешь, поэтому давайте, покажите там». Я в Челябинске часть своего детства провел, поэтому мне приятно играть здесь», — цитирует Панина сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/19/497302.html
Григорий Панин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
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0 - 1
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0 - 0
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
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3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
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0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
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3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
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2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
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6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
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4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
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Трактор – Сал. Юлаев
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