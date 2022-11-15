ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала»

ЦСКА дома обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в матче отметились Антон Слепышев и Фредрик Классон.

ЦСКА прервал пятиматчевую победную серию «Адмирала». Армейцы набрали 43 очка в 29 играх и занимают второе место на Западе.

Команда из Владивостока находится на четвертой строчке Востока с 38 очками в 31 матче.

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ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 6 (Киселевич, Сергеев), 10:14 — 1:0. Классон — 3 (Гуськов), 54:45 — 2:0.

Вратари: Скотников — Серебряков (59:04).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (2+11+19) — 19 (12+4+3).

Судьи: Бондарь, Кочетов.

15 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».