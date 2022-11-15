Воробьев — о победе над «Сибирью»: «Хорошо, что забили в меньшинстве и большинстве»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру команды в матче против «Сибири» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Готовились к такой игре, знали, что сейчас «Сибирь» на подъеме. Увидели, почему они обыграли «Динамо» и СКА. Хорошо, что забили в меньшинстве и большинстве. Во втором периоде было несколько ненужных потерь. Собрал ребят в паузе, после этого стало лучше. В третьем, наверное, чуть рано откатились. Наложение звеньев сегодня? Нормально сработало. То, что мы хотели, что мы задумывали — в принципе, неплохо», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 30 матчах.