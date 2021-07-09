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Бывший одноклубник прокомментировал игру Капризова

11:20
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Нападающий Михаил Григоренко в интервью «СЭ» прокомментировал успехи нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, с которым они вместе играли в ЦСКА и сборной России.

Михаил Григоренко.«В «Коламбусе» дали условия лучше, чем были. Но мне и семье нужна стабильность». Интервью Михаила Григоренко

— Кирилл всегда был в порядке и не просто так в КХЛ три сезона по 30 голов забивал. Почему у него должно было не получиться? Парень работал, старался, — отметил Григоренко. — Мы все очень рады за него. А сравнивать себя с ним я бы не стал. У каждого свой случай. Коротко не объяснишь. Есть очень много факторов, определяющих карьеру игрока: и команда, и тренер, и партнеры, и психологические моменты.

Я бы не сказал, что у меня ничего не получилось. Может, кто-то рассчитывал увидеть от меня 50 набранных очков? Тогда этот человек разочаровался. По количеству набранных очков в пересчете на 60 минут игрового времени у меня неплохой — шестой-седьмой — показатель в команде среди нападающих.

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