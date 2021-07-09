Стал известен календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22

КХЛ на своем сайте представила календарь регулярного чемпионата на сезон-2021/22.

Как отмечается, календарь чемпионата разработан группой специалистов при участии временно исполняющего обязанности вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Сергея Козлова и эксперта Владимира Жидкова.

Как и годом ранее, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована благодаря сотрудничеству с компанией SAP.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнется в среду 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА, встреча пройдет в Балашихе. В следующий день свои первые домашние матчи проведут «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Северсталь», «Торпедо», «Спартак» и «Сочи». Первый этап чемпионата завершится 1 марта девятью матчами, а количество игровых дней составит 130.

В этот олимпийский сезон каждый из 24 клубов проведет по 56 матчей: по два против всех остальных (46 матчей) и еще десять игр внутри своей конференции.

В соответствии с международным календарем ИИХФ в расписании чемпионата КХЛ-2021/22 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 14 ноября (в Финляндии), с 13 по 19 декабря (в России). С 22 января по 21 февраля 2022 года регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен на период проведения Олимпиады-2022 и подготовки к ней национальных сборных. Исключение составит один матч между минским и рижским «Динамо», запланированный на 23 января. Также запланированы перерыв на проведение Матча Звезд КХЛ (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

Несмотря на серьезное сокращение количества возможных игровых дней по сравнению с предыдущими сезонами из-за длительной олимпийской паузы (в сезоне 2020/2021 было 142 игровых дня), лиге удалось равномерно распределить матчи по сезону.

Среднее количество матчей в день по сравнению с предыдущим сезоном увеличилось незначительно — с 4,86 (что было рекордно низким за всю историю КХЛ) до 5,1. В прошлом олимпийском сезоне в день проводилось в среднем 5,21 матча.

Более подробно про календарь можно прочитать на сайте КХЛ.