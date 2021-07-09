Защитник Никишин продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» подписал новый контракт с защитником Александром Никишиным, сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение 19-летнего игрока с командой рассчитано до 2024 года.

В составе московского клуба хоккеист выступает с 2019 года. 12 октября 2020 года в матче «Спартака» против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Никишин забросил свою первую шайбу на уровне КХЛ.