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Защитник Никишин продлил контракт со «Спартаком»

11:18
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«Спартак» подписал новый контракт с защитником Александром Никишиным, сообщает пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение 19-летнего игрока с командой рассчитано до 2024 года.

В составе московского клуба хоккеист выступает с 2019 года. 12 октября 2020 года в матче «Спартака» против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Никишин забросил свою первую шайбу на уровне КХЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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