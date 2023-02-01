Сушинский считает футбол скучным из-за отсутствия плей-офф в чемпионатах
Бывший нападающий СКА и сборной России по хоккею Максим Сушинский считает футбол бесполезной игрой. По словам хоккеиста, причиной этому является отсутствие системы плей-офф в РПЛ.
«Футбол — это бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. Гладкий чемпионат — это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее. А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно что ли?
Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немножко денег. На плей-офф ходят больше народа. В футболе не думают с точки зрения бизнеса? Да у нас нигде не думается с точки зрения бизнеса! У нас все финансируется из госкомпаний, это убыточный бизнес», — цитирует Сушинского Legalbet.
В этом сезоне розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.
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|28
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|8
|Динамо Мн
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|9
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|45
|11
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|56
|7
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|58
|35
|23
|75
|2
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|3
|Ак Барс
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|25
|73
|4
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|70
|5
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|56
|32
|24
|69
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|57
|29
|28
|65
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
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Амур – Сибирь
|- : -
|1.02
|12:30
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Адмирал – Авангард
|- : -
|1.02
|19:00
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Ак Барс – Барыс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|1.02
|19:30
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ЦСКА – Куньлунь
|- : -