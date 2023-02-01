Форвард «Трактора» Ткачев считает, что челябинцам нужно сфокусироваться на своей игре

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев прокомментировал победу над «Динамо» Москва (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Не буду скрывать, мы смотрим, как сыграли остальные соперники. Возможно, что все будет решаться в последний момент, но наша задача просто выигрывать. Мы смотрим за остальными командами, но надо сфокусироваться на своей игре», — цитирует игрока ТАСС.

В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает последнее место с 56 очками после 58 матчей.