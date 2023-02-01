КХЛ: «Торпедо» — «Салават Юлаев», СКА — «Локомотив» и другие матчи 1 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

1 февраля, среда

12.00 (мск) «Амур» — «Сибирь»

12.30 «Адмирал» — «Авангард»

19.00 «Ак Барс» — «Барыс»

19.00 «Торпедо» — «Салават Юлаев»

19.30 СКА — «Локомотив»

19.30 ЦСКА — «Куньлунь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут