Бывший игрок «Нефтехимика» Камара станет игроком «Барыса»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Энтони Камара, который 8 ноября расторг контракт с «Нефтехимиком», в ближайшее время станет игроком «Барыса».

В этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 30-летний канадец провел за клуб из Нижнекамска 25 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

Форвард выступал за «Нефтехимик» с лета 2022 года.