Нападающий Камара покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» объявил об уходе нападающего Энтони Камара. Контракт с 30-летним канадцем расторгнут по согласию сторон.

В этом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Камара провел за клуб 25 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

Форвард выступал за нижнекамский клуб с лета 2022 года.