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Сегодня, 13:00

Якупов — о переходе в «Нефтехимик»: «Получаю удовольствие от хоккея, словно вернулся в детство»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Наиль Якупов.
Фото ХК «Нефтехимик»

Форвард «Нефтехимика», первый номер драфта НХЛ-2012 года Наиль Якупов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о возвращении в клуб, чьим воспитанником он является.

— Перед сезоном казалось, что ваш переход в «Нефтехимик» — хороший способ заколотить 30-40 голов, а затем вернуться в топ-клуб. Как вы относитесь к этому этапу сейчас?

— Отношусь спокойно. Поначалу переживал, но потом влился. Может быть, больше времени потребовалось на это, чем надо было изначально. В итоге я абсолютно нормально все принял, да и меня тоже приняли. Все комфортно, я дома. В какой-то момент даже ощутил себя в детстве. Получаешь удовольствие от игры. Тут мне дают возможность делать то, что ты умеешь и любишь. Не зажимают ни в какие рамки. Да, иногда мы, что называется, гадим в обороне. Но то, что было в начале сезона, не сравнить с тем, что сейчас. Думаю, не только я, но и многие ребята, которые пришли в команду, получают удовольствие от процесса. То есть ощущения внутри схожи с тем, что мы испытывали от хоккея в детстве и юности.

Мне надо выстрелить, потом видно будет, поеду ли я после этого в топ-клуб или нет.

— То есть это не главное?

— Нет, мне будет 30 лет. Я уже наездился, хочется стабильности. Хоккейная карьера не такая длинная. Постоянные переезды — не всегда хорошо.

Наиль Якупов. «Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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2 Лада 29 16 13 37
3 Металлург Мг 28 16 12 36
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 29 15 14 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
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Адмирал – Локомотив
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