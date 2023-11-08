Якупов — о переходе в «Нефтехимик»: «Получаю удовольствие от хоккея, словно вернулся в детство»

Форвард «Нефтехимика», первый номер драфта НХЛ-2012 года Наиль Якупов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о возвращении в клуб, чьим воспитанником он является.

— Перед сезоном казалось, что ваш переход в «Нефтехимик» — хороший способ заколотить 30-40 голов, а затем вернуться в топ-клуб. Как вы относитесь к этому этапу сейчас?

— Отношусь спокойно. Поначалу переживал, но потом влился. Может быть, больше времени потребовалось на это, чем надо было изначально. В итоге я абсолютно нормально все принял, да и меня тоже приняли. Все комфортно, я дома. В какой-то момент даже ощутил себя в детстве. Получаешь удовольствие от игры. Тут мне дают возможность делать то, что ты умеешь и любишь. Не зажимают ни в какие рамки. Да, иногда мы, что называется, гадим в обороне. Но то, что было в начале сезона, не сравнить с тем, что сейчас. Думаю, не только я, но и многие ребята, которые пришли в команду, получают удовольствие от процесса. То есть ощущения внутри схожи с тем, что мы испытывали от хоккея в детстве и юности.

Мне надо выстрелить, потом видно будет, поеду ли я после этого в топ-клуб или нет.

— То есть это не главное?

— Нет, мне будет 30 лет. Я уже наездился, хочется стабильности. Хоккейная карьера не такая длинная. Постоянные переезды — не всегда хорошо.