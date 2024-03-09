Бывальцев поделился мнением о серии «Автомобилиста» с «Ак Барсом»

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев после пятого матча с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ поделился мнением о выступлении команды.

Счет в серии — 4-1 в пользу екатеринбуржцев, они прошли в следующий раунд Кубка Гагарина.

— Что было ключевым в серии?

— Мы хорошо отыграли в меньшинстве, то есть большинство и меньшинство хорошо сработало, я думаю, что это ключевое.

— Секрет вашего суперактивного меньшинства все-таки в чем?

— Это надо у нашего тренера спросить. Он, может, расскажет, а я не буду, нам дальше еще играть (улыбается). Как-то быстро привыкли. Где-то ошибаемся, это игра. Самоотверженно ловим шайбы, закрываем этим какие-то неправильные действия.

— Самое сложное в этой серии?

— Сложно было каждый матч, в большинстве все перекрывать, потому что надо думать, там большие мастера, — цитирует Бывальцева Metaratings.ru.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Автомобилист» узнает своего соперника.