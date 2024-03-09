Бывальцев поделился мнением о серии «Автомобилиста» с «Ак Барсом»
Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев после пятого матча с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ поделился мнением о выступлении команды.
Счет в серии — 4-1 в пользу екатеринбуржцев, они прошли в следующий раунд Кубка Гагарина.
— Что было ключевым в серии?
— Мы хорошо отыграли в меньшинстве, то есть большинство и меньшинство хорошо сработало, я думаю, что это ключевое.
— Секрет вашего суперактивного меньшинства все-таки в чем?
— Это надо у нашего тренера спросить. Он, может, расскажет, а я не буду, нам дальше еще играть (улыбается). Как-то быстро привыкли. Где-то ошибаемся, это игра. Самоотверженно ловим шайбы, закрываем этим какие-то неправильные действия.
— Самое сложное в этой серии?
— Сложно было каждый матч, в большинстве все перекрывать, потому что надо думать, там большие мастера, — цитирует Бывальцева Metaratings.ru.
После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Автомобилист» узнает своего соперника.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|9.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|9.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|9.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -