Быков о вылете ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина: «Эти специалисты знают секрет, как побеждать. Но без поражений их путь не обходится»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (счет в серии — 1-4).

«Чемпионов стараются хранить и охранять, а не разбрасываться ими. Эти специалисты знают секрет, как побеждать. Но, безусловно, без поражений их путь не обходится. Они знают и умеют делать выводы из этих поражений, чтобы снова и снова двигаться к вершине, преодолевая все трудности и обыгрывая достойных, сильных и харизматичных соперников на своем пути. Тренер Сергей Федоров имеет грандиозный опыт в хоккее! Он прекрасно знает, благодаря чему можно взобраться на вершину Олимпа и стать чемпионом», — сказал Быков «СЭ».

Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф. В последний раз ЦСКА проигрывал в первом раунде плей-офф в 2014 году.