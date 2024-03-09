Быков о вылете ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина: «Эти специалисты знают секрет, как побеждать. Но без поражений их путь не обходится»
Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение ЦСКА от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (счет в серии — 1-4).
«Чемпионов стараются хранить и охранять, а не разбрасываться ими. Эти специалисты знают секрет, как побеждать. Но, безусловно, без поражений их путь не обходится. Они знают и умеют делать выводы из этих поражений, чтобы снова и снова двигаться к вершине, преодолевая все трудности и обыгрывая достойных, сильных и харизматичных соперников на своем пути. Тренер Сергей Федоров имеет грандиозный опыт в хоккее! Он прекрасно знает, благодаря чему можно взобраться на вершину Олимпа и стать чемпионом», — сказал Быков «СЭ».
Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф. В последний раз ЦСКА проигрывал в первом раунде плей-офф в 2014 году.
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|П
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|Динамо М
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|46
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|98
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|22
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|24
|93
|4
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|40
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|80
|6
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|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|9.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|9.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|9.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -