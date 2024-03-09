Главный тренер «Колорадо» оценил выступление Ничушкина после возвращения: «Это потрясающе»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал возвращение нападающего «лавин» Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

Форвард принес своей команде победу, забросив шайбу в овертайме.

«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Очень важно иметь возможность вернуться в игру после долгого отсутствия. Выйти после такого на лед и забросить в овертайме — это потрясающе», — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.

Для россиянина этот матч стал первым после двухмесячного отсутствия, связанного с прохождением программы помощи игрокам НХЛ. 15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера.

В текущем сезоне 29-летний хоккеист сыграл 41 матч, в которых набрал 43 (23+20).