Браташ — о победе над ЦСКА: «Мы делали свою работу как могли. Не знаю, может быть, соперник поддался»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).
«Мы на каждую игру выходим с одинаковой целью. Стараемся найти путь к победе, даем ребятам рекомендации и задания, чтобы этот путь найти. Если это получается, то мы выигрываем. Мы делали свою работу как могли. Не знаю, может быть, соперник поддался. Мы никаких планов не строили и не строим, а просто работаем. Рады тому, что получается побеждать», — приводит пресс-служба «Лады» слова Браташа.
Браташ также ответил на обвинения про игру от обороны тем, что в турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки.
Следующий матч в КХЛ «Лада» проведет дома против «Куньлуня» 23 сентября. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
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