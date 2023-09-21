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Сегодня, 22:05

Федоров — о матче против «Лады»: «К сожалению, наша команда хорошо сыграла только в первые 20 минут»

Федоров считает, что ЦСКА играл хорошо против «Лады» только в первом периоде
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3).

«Команду соперника с победой. Хорошая игра, они забили очень важные голы — и вовремя. К сожалению, наша команда хорошо сыграла только в первые 20 минут, но во втором периоде мы забыли все те моменты, которые продолжили бы нам продолжить начатое в первом периоде. Думаю, сложно что-то добавить. Те голы, которые мы пропустили, были по делу. Мы ошиблись, нам не хватило энергии обезопасить наши ворота», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Федорова.

Также Федоров отметил, что армейцы пропустили легкий гол в большинстве, а также, что ненужные удаления привели ко второй шайбе в их ворота.

Следующий матч в КХЛ ЦСКА сыграет в гостях против «Локомотива» 23 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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КХЛ: «Сибирь» обыграла «Авангард», ЦСКА уступил «Ладе» и другие матчи 21 сентября
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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 9 7 2 14
2 Торпедо 8 6 2 13
3 Сочи 9 6 3 12
4 Локомотив 8 6 2 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Куньлунь РС 10 5 5 10
7 Северсталь 7 3 4 7
8 ЦСКА 9 3 6 7
9 СКА 8 3 5 6
10 Динамо Мн 7 2 5 5
11 Витязь 9 1 8 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Лада 9 5 4 11
4 Сал. Юлаев 7 5 2 10
5 Авангард 7 5 2 10
6 Автомобилист 9 4 5 10
7 Трактор 9 4 5 9
8 Сибирь 8 4 4 9
9 Амур 8 3 5 8
10 Барыс 8 2 6 7
11 Адмирал 7 2 5 6
12 Нефтехимик 8 1 7 3
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Амур – Динамо М
 1 : 2 ОТ
21.09 12:30
Адмирал – Куньлунь РС
 3 : 1
21.09 15:30
Сибирь – Авангард
 4 : 3
21.09 18:00
Лада – ЦСКА
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21.09 19:30
Сочи – Трактор
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