Федоров считает, что ЦСКА играл хорошо против «Лады» только в первом периоде

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3).

«Команду соперника с победой. Хорошая игра, они забили очень важные голы — и вовремя. К сожалению, наша команда хорошо сыграла только в первые 20 минут, но во втором периоде мы забыли все те моменты, которые продолжили бы нам продолжить начатое в первом периоде. Думаю, сложно что-то добавить. Те голы, которые мы пропустили, были по делу. Мы ошиблись, нам не хватило энергии обезопасить наши ворота», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Федорова.

Также Федоров отметил, что армейцы пропустили легкий гол в большинстве, а также, что ненужные удаления привели ко второй шайбе в их ворота.

Следующий матч в КХЛ ЦСКА сыграет в гостях против «Локомотива» 23 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.