Федоров — о матче против «Лады»: «К сожалению, наша команда хорошо сыграла только в первые 20 минут»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3).
«Команду соперника с победой. Хорошая игра, они забили очень важные голы — и вовремя. К сожалению, наша команда хорошо сыграла только в первые 20 минут, но во втором периоде мы забыли все те моменты, которые продолжили бы нам продолжить начатое в первом периоде. Думаю, сложно что-то добавить. Те голы, которые мы пропустили, были по делу. Мы ошиблись, нам не хватило энергии обезопасить наши ворота», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Федорова.
Также Федоров отметил, что армейцы пропустили легкий гол в большинстве, а также, что ненужные удаления привели ко второй шайбе в их ворота.
Следующий матч в КХЛ ЦСКА сыграет в гостях против «Локомотива» 23 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Лада
|9
|5
|4
|11
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|6
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|3 : 1
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 3
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|3 : 1
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|4 : 3
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|6 : 3