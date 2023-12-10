Болельщики выбрали Василия Атанасова победителем конкурса «Эффектный буллит»

В рамках Мастер-шоу на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ прошел конкурс «Эффектный буллит». Болельщики голосованием на специальном сайте выбрали победителем нападающего «Торпедо» Василия Атанасова из дивизиона Боброва.

За 21-летнего хоккеиста, который вышел на лед в особой шапке и со «свитой», которая раздавала соперникам ананасы, проголосовали больше трети зрителей.

Дивизион Боброва выиграл пятый конкурс из пяти: Владимир Алистров стал победителем конкурса на скорость; а в субботу в конкурсе «Сила броска» победил Александр Никишин, в конкурсе «Точность броска» — Павел Порядин, а «Конкурс капитанов» выиграл Николай Голдобин.