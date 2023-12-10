Вратарь «Лады» Подъяпольский выиграл конкурс «Надежная защита»

В Санкт-Петербурге завершилось Мастер-шоу на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Заключительным стал конкурс «Надежная защита», в котором соревновались вратари.

Три хоккеиста должны были пробить по два броска каждому вратарю, за исключением своего. В случае равенства вратари оставались в воротах до первой пропущенной шайбы.

Конкурс выиграл представитель дивизиона Харламова вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский, который отразил семь бросков из семи.

Предыдущие пять конкурсов выиграли хоккеисты из дивизиона Боброва. Ранее в воскресенье болельщики выбрали Василия Атанасова победителем конкурса «Эффектный буллит», а Владимир Алистров стал победителем конкурса на скорость. В субботу в конкурсе «Сила броска» победил Александр Никишин, в конкурсе «Точность броска» — Павел Порядин, а «Конкурс капитанов» выиграл Николай Голдобин.