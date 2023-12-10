Аликин — о сериале «Слово пацана»: «Интересно посмотреть, как раньше люди жили»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин рассказал, что думает о сериале «Слово пацана».

«Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято. Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Аликина.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 29-летний голкипер провел 23 матча и сумел в двух играх сохранить ворота в неприкосновенности.

Ранее, с 2015 года по апрель 2023-го, хоккеист выступал за хабаровский «Амур».