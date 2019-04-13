Боб Хартли: "Глупое правило с отменой гол Стася? Вопрос не ко мне"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли объяснил причины поражения своей команды в первом матче финала Кубка Гагарина от ЦСКА (2:5).

– Первый период сложился для нас тяжело. Мы знали, что надо действовать агрессивно с самого начала. Так и получилось, но при этом нам не удалось хорошо контролировать шайбу, как требовалось и как обычно делаем. ЦСКА – сильный соперник, подловивший свои моменты. Он наказал нас за ошибки. Мы плохо начали, потом пытались вернуться в игру, были очень неплохие моменты в нашем исполнении. Но для победы этого оказалось недостаточно.

– Прокомментируйте возвращение в состав Бека и Петрова?

– Бек получился травму в серии с "Салаватом" и вернулся потому, что почувствовал себя лучше, четыре дня катался и врачи дали добро. Все знают, насколько это ценный игрок для нашей команды. Что касается Петрова, пытаемся ротировать его, Кошелева и Галимова, чтобы каждый из них оставался в тонусе.

– Что скажете про не зачитанный гол Стася?

– Какой гол? (Улыбается).

– Вы не считаете это правило глупым?

– Вопрос не ко мне. У меня нет ответа. Каждую неделю я с интересом смотрю передачу с участием мистера Анисимова на КХЛ-ТВ. Из нее узнаю много нового о правилах. На самом деле это очень хорошее шоу. Развлекательное.

– Много эмоций на скамейке у вас вызвали ситуации с вбрасываниями. В чем причина?

– Я никогда не комментирую действия арбитров. Всегда рассчитываю на справедливость и честную игру. Все остается на льду.

– Кто начнет в воротах вторую игру?

– Сюрпризов не будет. Это только первый матч. Мне очень нравится моя команда. Для нас каждая смена и каждый период – это определенного рода война. Возможно, Игорь Бобков сегодня не показал своей лучшей игры. Но где были бы мы без него? Когда Карри Ряме получил повреждение, то у меня не было сомнений, кто займет место в воротах. Я знаю, какой Игорь профессионал. Налимов – тоже очень трудолюбивый вратарь. (Михаил Зислис)

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