«Никогда не повторяйте подобное». Блогер, выбежавший на лед по ходу матча КХЛ, принес извинения «Ак Барсу»

Блогер Талип Миннегалиев, который выбежал на лед по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и СКА (5:2), в социальных сетях принес извинения казанскому клубу.

«Приношу извинения ХК «Ак Барс» за свой поступок. Просто мужики в огне, Радулов — зверь. Не удержался.

Надеюсь, клуб не накажет меня. Ведь меня уже наказали, отняв самое главное в жизни — свободу. Поэтому никогда не повторяйте подобное», — написал болельщик.

Выбежавший на лед болельщик был помещен под административный арест на 10 суток. Также решением суда ему в течение ближайшего года запрещено посещать спортивные мероприятия на всей территории России.

Кроме того, «Ак Барсу» по-прежнему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрен регламентом КХЛ за появление посторонних лиц на льду.