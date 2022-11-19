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19 ноября, 23:25

«Никогда не повторяйте подобное». Блогер, выбежавший на лед по ходу матча КХЛ, принес извинения «Ак Барсу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Блогер Талип Миннегалиев, который выбежал на лед по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и СКА (5:2), в социальных сетях принес извинения казанскому клубу.

«Приношу извинения ХК «Ак Барс» за свой поступок. Просто мужики в огне, Радулов — зверь. Не удержался.

Надеюсь, клуб не накажет меня. Ведь меня уже наказали, отняв самое главное в жизни — свободу. Поэтому никогда не повторяйте подобное», — написал болельщик.

Выбежавший на лед болельщик был помещен под административный арест на 10 суток. Также решением суда ему в течение ближайшего года запрещено посещать спортивные мероприятия на всей территории России.

Кроме того, «Ак Барсу» по-прежнему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрен регламентом КХЛ за появление посторонних лиц на льду.

 
Болельщик на&nbsp;арене в&nbsp;Казани. В Казани по ходу матча «Ак Барс» — СКА на лед выбежал болельщик

 

ХК Ак Барс
ХК СКА
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