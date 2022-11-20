Сушинский: «У СКА был большой отрыв от преследователей. Можно поиграться»

Бывший форвард СКА Максим Сушинский поделился мнением о неудачной серии петербуржцев. Армейский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

— Ну какой кризис? Это не кризис, — приводит слова Сушинского «РБ Спорт». — «Авангард» на старте сезона потерпел шесть поражений подряд. Потом у «Ак Барса» началась неудачная серия, они «валилась», сейчас потихонечку выбираются. «Магнитка» часто выигрывала подряд, потом часто проигрывала. Это говорит о том, что есть хороший уровень КХЛ. Не уровень команд, а уровень конкуренции.

— Тем более что в чемпионате можно экспериментировать, что-то пробовать?

— Для того и существует чемпионат. У СКА большой отрыв был от преследователей. Можно поиграться.

— Вас удивил обмен вратарей: Самонов отправился в «Северсталь» из СКА, а в Петербург вместо него приехал Подъяпольский?

— Честно говоря, да. Хорошая была связка Николаев — Самонов. Не знаю, почему так в СКА решили. Но Подъяпольский хорош был в Череповце. Посмотрим, как он себя в Петербурге проявит. У СКА другие задачи, там другие порядки. Все это будет давить.

— Сегодня Подъяпольский дебютировал в СКА в матче с «Нефтехимиком».

— Ну проиграли 1:2 не из-за вратаря. Забили просто мало.

— В СКА же Роман Ротенберг. Он способен на всякие резкие реакции.

— Ну и что? Любой тренер на такие реакции способен.

— Не будет Ротенберг сейчас рубить с плеча? Устраивать новые обмены?

— Не думаю, что так нужно делать. До этого команда играла хорошо. И сейчас ничего страшного не произошло.

СКА проиграл пять из последних шести матчей, но сохраняет лидерство в Западной конференции (54 очка). «Нефтехимик» идет на последнем месте на Востоке (27 очков).