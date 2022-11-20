Сушинский: «У СКА был большой отрыв от преследователей. Можно поиграться»
Бывший форвард СКА Максим Сушинский поделился мнением о неудачной серии петербуржцев. Армейский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах.
— Ну какой кризис? Это не кризис, — приводит слова Сушинского «РБ Спорт». — «Авангард» на старте сезона потерпел шесть поражений подряд. Потом у «Ак Барса» началась неудачная серия, они «валилась», сейчас потихонечку выбираются. «Магнитка» часто выигрывала подряд, потом часто проигрывала. Это говорит о том, что есть хороший уровень КХЛ. Не уровень команд, а уровень конкуренции.
— Тем более что в чемпионате можно экспериментировать, что-то пробовать?
— Для того и существует чемпионат. У СКА большой отрыв был от преследователей. Можно поиграться.
— Вас удивил обмен вратарей: Самонов отправился в «Северсталь» из СКА, а в Петербург вместо него приехал Подъяпольский?
— Честно говоря, да. Хорошая была связка Николаев — Самонов. Не знаю, почему так в СКА решили. Но Подъяпольский хорош был в Череповце. Посмотрим, как он себя в Петербурге проявит. У СКА другие задачи, там другие порядки. Все это будет давить.
— Сегодня Подъяпольский дебютировал в СКА в матче с «Нефтехимиком».
— Ну проиграли 1:2 не из-за вратаря. Забили просто мало.
— В СКА же Роман Ротенберг. Он способен на всякие резкие реакции.
— Ну и что? Любой тренер на такие реакции способен.
— Не будет Ротенберг сейчас рубить с плеча? Устраивать новые обмены?
— Не думаю, что так нужно делать. До этого команда играла хорошо. И сейчас ничего страшного не произошло.
СКА проиграл пять из последних шести матчей, но сохраняет лидерство в Западной конференции (54 очка). «Нефтехимик» идет на последнем месте на Востоке (27 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|8
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|4
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|5
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|20.11
|13:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|20.11
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -