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Сегодня, 23:02

Кодола — о слухах об уходе из «Динамо»: «Гарантий никаких нет. Все зависит от меня и от моей игры»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Владислав Кодола прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:3). В этой встрече он оформил дубль.

— Понятно, что поражения не дают позитивных эмоций. Все через работу. Другого пути не было. Хорошо, что переломили эту серию неудач и взяли два очка. Очень нервная и непростая игра, теперь будем готовиться дальше.

— У тебя сегодня дубль. Это больше, чем за весь сезон. Насколько для тебя это важно?

— Всегда здорово, весело и приятно, когда забиваешь голы. Главное, что команда победила.

— Было много разговоров в прессе, что ты можешь покинуть «Динамо». Сегодняшний дубль дает какую-то гарантию остаться в клубе?

— Не знаю. Гарантий никаких нет. Все зависит от меня и от моей игры.

— Мы привыкли тебя видеть лидером в «Северстали». Хорошая статистика, много голов. Эта ситуация давила на тебя? 1 шайба в 30 матчах — не твой уровень...

— Я согласен. Все от меня ждут большего, сам требую от себя большего. Команда, тренерский штаб — все ждут другого... Всего нужно добиваться через работу. Надеюсь, что сейчас пойдет другая полоса.

— У всех команд «Запада» есть проблемы с результатами. С чем ты это связываешь?

— Нам говорят, что это идет от головы. Нужно правильно восстанавливаться, питаться и все будет хорошо дальше.

Источник: https://dynamo.ru/news/229800-vladislav_kodola____vse_ot__menya_jdut_bol_shego__
Владислав Кодола
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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