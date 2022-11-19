Кодола — о слухах об уходе из «Динамо»: «Гарантий никаких нет. Все зависит от меня и от моей игры»
Нападающий «Динамо» Владислав Кодола прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:3). В этой встрече он оформил дубль.
— Понятно, что поражения не дают позитивных эмоций. Все через работу. Другого пути не было. Хорошо, что переломили эту серию неудач и взяли два очка. Очень нервная и непростая игра, теперь будем готовиться дальше.
— У тебя сегодня дубль. Это больше, чем за весь сезон. Насколько для тебя это важно?
— Всегда здорово, весело и приятно, когда забиваешь голы. Главное, что команда победила.
— Было много разговоров в прессе, что ты можешь покинуть «Динамо». Сегодняшний дубль дает какую-то гарантию остаться в клубе?
— Не знаю. Гарантий никаких нет. Все зависит от меня и от моей игры.
— Мы привыкли тебя видеть лидером в «Северстали». Хорошая статистика, много голов. Эта ситуация давила на тебя? 1 шайба в 30 матчах — не твой уровень...
— Я согласен. Все от меня ждут большего, сам требую от себя большего. Команда, тренерский штаб — все ждут другого... Всего нужно добиваться через работу. Надеюсь, что сейчас пойдет другая полоса.
— У всех команд «Запада» есть проблемы с результатами. С чем ты это связываешь?
— Нам говорят, что это идет от головы. Нужно правильно восстанавливаться, питаться и все будет хорошо дальше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|8
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|4
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|5
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|20.11
|13:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|20.11
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -