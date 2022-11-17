В Казани по ходу матча «Ак Барс» — СКА на лед выбежал болельщик

В Казани по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА (5:2) на лед выбежал болельщик. Инцидент произошел в конце третьего периода.

Мужчина не только успел пробежать по площадке, но и эффектно прокатился на коленях. Только после этого судьи смогли выпроводить его со льда.

Напомним, что ранее несколько болельщиков «Ак Барса» зашли в автобус с хоккеистами после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:4).