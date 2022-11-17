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Сегодня, 22:01

В Казани по ходу матча «Ак Барс» — СКА на лед выбежал болельщик

Иван Шитик
Корреспондент
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Болельщик на арене в Казани.

В Казани по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА (5:2) на лед выбежал болельщик. Инцидент произошел в конце третьего периода.

Мужчина не только успел пробежать по площадке, но и эффектно прокатился на коленях. Только после этого судьи смогли выпроводить его со льда.

Напомним, что ранее несколько болельщиков «Ак Барса» зашли в автобус с хоккеистами после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:4).

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