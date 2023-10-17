Бирюков прокомментировал инцидент с участием Хохлачева
Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков прокомментировал инцидент с участием нападающего «Амура» Александра Хохлачева.
«Я слышал об этом. Сложно что-то комментировать. Сейчас можно много говорить о том, был ли Александр в алкогольном состоянии. Но мы можем только предполагать. Трезвый человек не будет прыгать по машинам. Мы не знаем, как все это было. Давайте не будем торопиться и ставить клеймо. Нужно дождаться официального заявления от клуба. Я уверен в том, что в «Амуре» работают профессионалы. Знаю, как губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев относится к клубу и его имиджа. Надо дождаться официального заявления от «Амура». Только после него мы сможем делать какие-то выводы», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».
В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.
Ранее сообщалось, что «Амур» оштрафует игрока на месячную зарплату.
По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|0 : 4
|17.10
|17:00
|
Трактор – Амур
|2 : 3