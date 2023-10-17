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Сегодня, 20:15

Бирюков прокомментировал инцидент с участием Хохлачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков прокомментировал инцидент с участием нападающего «Амура» Александра Хохлачева.

«Я слышал об этом. Сложно что-то комментировать. Сейчас можно много говорить о том, был ли Александр в алкогольном состоянии. Но мы можем только предполагать. Трезвый человек не будет прыгать по машинам. Мы не знаем, как все это было. Давайте не будем торопиться и ставить клеймо. Нужно дождаться официального заявления от клуба. Я уверен в том, что в «Амуре» работают профессионалы. Знаю, как губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев относится к клубу и его имиджа. Надо дождаться официального заявления от «Амура». Только после него мы сможем делать какие-то выводы», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

Ранее сообщалось, что «Амур» оштрафует игрока на месячную зарплату.

По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-biryukov-trezvy-j-chelovek-ne-budet-pry-gat-po-mashinam/
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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