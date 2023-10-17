Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:32

Мартемьянов — о скандале с Хохлачевым: «Бывают ошибки у людей, буду защищать его всеми способами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался об инциденте с форвардом хабаровчан Александром Хохлачевым.

«С кем не бывает таких казусов в жизни? Мы своих людей не бросаем. Если какие-то будут поползновения в сторону Александра, я буду защищать его всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Я своих парней в обиду не дам. Бывают ошибки у людей, ничего страшного в этом нет«, — цитирует Мартемьянова сайт КХЛ.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

16 октября «Амур» объявил, что оштрафует Хохлачева после этого инцидента. По данным Telegram-канала «112», форварда оштрафовали на месячную зарплату.

В первом матче после скандала Хохлачев забросил шайбу в ворота «Трактора» (3:2), прервав 12-матчевую безголевую серию.

Источник: КХЛ
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
3
2
Читайте также
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • andy1962

    Это не казус...это недостаток в воспитании и вседозволенность. Казус это когда англи королева пукает при всех

    17.10.2023

  • prosvet81

    не думал что Мартемьянов не имеет своей точки зрения и говорит по указке Губера , дабы не продуть единственную полузвезду клуба... стыдоба

    17.10.2023

    • Бирюков прокомментировал инцидент с участием Хохлачева

    Хохлачев: «Отлегло на душе, что прервал свою затяжную серию»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 21 14 7 31
    2 Ак Барс 18 13 5 27
    3 Автомобилист 20 12 8 26
    4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
    5 Лада 20 9 11 22
    6 Авангард 17 10 7 22
    7 Трактор 20 9 11 20
    8 Амур 18 7 11 19
    9 Сибирь 18 7 11 17
    10 Нефтехимик 18 6 12 16
    11 Барыс 19 5 14 16
    12 Адмирал 17 5 12 12
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 19 14 5 29
    2 Спартак 20 13 7 28
    3 Торпедо 19 12 7 25
    4 Динамо М 19 12 7 25
    5 Сочи 19 11 8 23
    6 ЦСКА 19 10 9 21
    7 СКА 18 10 8 20
    8 Северсталь 17 8 9 18
    9 Динамо Мн 17 8 9 18
    10 Куньлунь РС 22 6 16 14
    11 Витязь 19 4 15 10
    Результаты / календарь
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    14.10
    15.10
    16.10
    17.10
    18.10
    19.10
    20.10
    21.10
    22.10
    17.10 17:00
    Автомобилист – Металлург Мг
    		 0 : 4
    17.10 17:00
    Трактор – Амур
    		 2 : 3
    Все результаты / календарь
    Новости
    RSS RSS
    Все новости