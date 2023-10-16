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Сегодня, 09:18

«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину

Виктория Кравченко
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Александр Хохлачев.
Фото ХК «Амур»

Хоккеист «Амура» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату, сообщает Telegram-канал «112».

По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.

Штраф может быть отменен, если хоккеист проявит себя в ближайшей выездной серии с «Трактором». Завтра, 17 октября, состоится первая встреча команд.

В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.

Александр Хохлачев запрыгнул на&nbsp;машину. Хулиганство игрока КХЛ с зарплатой 75 миллионов в год стало достоянием общественности. Что он сделал
Источник: https://t.me/ENews112/15503
Александр Хохлачев
КХЛ
ХК Амур
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 13 7 29
2 Ак Барс 18 13 5 27
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4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Лада 19 9 10 22
6 Авангард 17 10 7 22
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8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 17 6 11 17
10 Барыс 19 5 14 16
11 Нефтехимик 17 5 12 14
12 Адмирал 16 5 11 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 29
2 Спартак 19 12 7 26
3 Торпедо 18 12 6 25
4 Сочи 18 11 7 23
5 Динамо М 18 11 7 23
6 ЦСКА 18 9 9 19
7 СКА 17 9 8 18
8 Динамо Мн 17 8 9 18
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 21 6 15 14
11 Витязь 19 4 15 10
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