«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину

Хоккеист «Амура» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату, сообщает Telegram-канал «112».

По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.

Штраф может быть отменен, если хоккеист проявит себя в ближайшей выездной серии с «Трактором». Завтра, 17 октября, состоится первая встреча команд.

В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.