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Сегодня, 22:45

Билялетдинов о поражении «Ак Барса» в первом матче с «Автомобилистом»: «Будем разбираться, но паники у нас нет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (1:2).

«Первый период провели неудачно. Даже не из-за того, что пропустили две шайбы, но и из-за того, что начало упустили. «Автомобилист» лучше стартовал. Второй и третий периоды мы уже неплохо сыграли, начали создавать моменты, но надо забивать. В большинстве было достаточно моментов, но пока что у нас не выходит. Пока не могу ничем это объяснить, будем разбираться. Не шла шайба, моменты в концовке были хорошие, должны были забивать. Сложно комментировать, всякие ситуации бывают. Звено Семенова неплохо играло, но много брака в передачах, порой принимались неправильные решения.
Ненужные фолы? Игроки точно не хотят этого делать, но так получается. Мы объясняем, они понимают, что это неправильно, но так получилось... Понятно, что надо меньше удаляться и больше забивать. Однозначно, будем разбираться, но паники у нас нет. Это первая игра, это только начало. Главное — сделать выводы и правильно настроиться.
Смотрел последние матчи «Автомобилиста», особенно впечатлила игра с «Авангардом». Команда выглядела здорово, действовала более агрессивно, мощная оборона. Я изначально говорил, что это хорошая команда, ничего нового.
Барбер мне не очень понравился, поэтому поменяли. Быков играл неплохо. Посмотрели, кто сильнее смотрится, кто слабее. Яшкин? Возвращение зависит от него, как будет готов, когда посчитает нужным. Он тренируется. Первый гол «Автомобилиста»? Широков удачно попал. Он мастер большой, щелочка была, и он в эту щелочку попал», — сказал Билялетдинов.

«Автомобилист» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 1-0. Второй матч серии пройдет в Казани 2 марта.

Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
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Сал. Юлаев – Трактор
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Локомотив – ЦСКА
 0 : 4
29.02 19:30
Ак Барс – Автомобилист
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Спартак – Северсталь
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