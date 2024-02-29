Жамнов — о победе «Спартака» над «Северсталью»: «В первом матче плей-офф у игроков было волнение»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопросы на после первой игры серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (3:2).

«В каких-то моментах понравился рисунок, в каких-то нет. Все-таки это первая игра серии, и было видно, что у кого-то было волнение. Вроде бы игры между собой не отличаются, но это плей-офф и было видно, что некоторые хоккеисты перестраховываются, все-таки цена одной ошибки велика. Но мы постараемся, чтобы у ребят было больше уверенности и все будет нормально», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

«Спартак» вышел вперед в серии (1:0). Следующий матч состоится в Москве 2 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

(Евгений Туркулец)