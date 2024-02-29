Заварухин: «Автомобилист» — удобный соперник? Стараюсь меньше читать прессу"
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:1).
«Понравилась игра, сегодня был настоящий матч плей-офф. В первом периоде удалось навязать хороший прессинг, хорошо владели шайбой, моменты создавали, забили в большинстве, после большинства. В прессинг сыграли, не давали создавать моменты. Во втором периоде были потери, но мы здорово сыграли в обороне. В третьем периоде «Ак Барс» добавил, мы выстояли в меньшинстве, только одну шайбу пропустили, сыграли по заданию, первый шажочек сделали.
Удаления? У ребят огромное желание выиграть матч — это основное. Где-то соперник добавил в концовке. Каждая команда разбирается, смотрим по состоянию ребят. В этот раз сыграли в прессинг. То, в каком состоянии команда, во многом влияет на тактику. Да Коста у нас в списке травмированных. Тяжелый вопрос — сыграет дальше или нет. Гол Широкова? Это мастерство игрока, из такого положения тяжело попасть.
«Автомобилист» — удобный соперник? Знаете, стараюсь меньше читать прессу. Это игра плей-офф, новый этап. Кто-то в регулярном чемпионате удобный. Вот «Салават Юлаев» до этого обыгрывал «Трактор», а сегодня челябинцы выиграли, бывает такое», — сказал Заварухин.
«Автомобилист» повел в серии против «Ак Барса» со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 2 марта. Начало — в 17.00 (мск).
По итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции, набрав 84 очка. Клуб из Екатеринбурга финишировал пятым с 82 очками.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 3
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 4
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|3 : 2