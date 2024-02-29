Заварухин: «Автомобилист» — удобный соперник? Стараюсь меньше читать прессу"

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:1).

«Понравилась игра, сегодня был настоящий матч плей-офф. В первом периоде удалось навязать хороший прессинг, хорошо владели шайбой, моменты создавали, забили в большинстве, после большинства. В прессинг сыграли, не давали создавать моменты. Во втором периоде были потери, но мы здорово сыграли в обороне. В третьем периоде «Ак Барс» добавил, мы выстояли в меньшинстве, только одну шайбу пропустили, сыграли по заданию, первый шажочек сделали.

Удаления? У ребят огромное желание выиграть матч — это основное. Где-то соперник добавил в концовке. Каждая команда разбирается, смотрим по состоянию ребят. В этот раз сыграли в прессинг. То, в каком состоянии команда, во многом влияет на тактику. Да Коста у нас в списке травмированных. Тяжелый вопрос — сыграет дальше или нет. Гол Широкова? Это мастерство игрока, из такого положения тяжело попасть.

«Автомобилист» — удобный соперник? Знаете, стараюсь меньше читать прессу. Это игра плей-офф, новый этап. Кто-то в регулярном чемпионате удобный. Вот «Салават Юлаев» до этого обыгрывал «Трактор», а сегодня челябинцы выиграли, бывает такое», — сказал Заварухин.

«Автомобилист» повел в серии против «Ак Барса» со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 2 марта. Начало — в 17.00 (мск).

По итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции, набрав 84 очка. Клуб из Екатеринбурга финишировал пятым с 82 очками.