Билялетдинов о Билялове в матче с ЦСКА: «Неплохо, когда спортсмена сразу бросают в мясорубку»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и рассказал о роли вратаря казанцев Тимура Билялова в успехе команды.

28-летний голкипер из-за травмы пропустил несколько недель и впервые вышел на лед после выздоровления.

«Игра была очень хорошая, все получили удовольствие. Обе команды показывали хороший уровень, с действовали большим желанием, правильно и интересно. Доволен ребятами, они серьезно подошли к матчу и добились результата. Тимур Билялов показал себя хорошо. На самом деле неплохо, когда спортсмена так сразу бросают в мясорубку, он мобилизуется. Да и мы понимали, что он уже готов играть. Кателевский получил удар, пока ничего конкретного сказать не могу», — сказал Билялетдинов.

ЦСКА в текущем сезоне проиграл оба матча «Ак Барсу» с общим счетом 3:9. В прошлом сезоне команды встречались между собой в финале Кубка Гагарина, московский клуб одержал победу в серии со счетом 4-3.