Билялетдинов о Глухове: «Он многое сделал для нашей команды и сейчас с нами. В перспективе будет хорошим тренером»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над ЦСКА (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ поделился мнением о роли Михаила Глухова для клуба.

Перед началом встречи была церемония чествования нападающего, так как хоккеист принял решение о завершении своей спортивной карьеры.

«Про Мишу могу сказать только с положительной стороны. Он по-настоящему преданный спортсмен, себя никогда не жалел, и я рад что команда преподнесла ему такой подарок сегодня. Мне очень хотелось, чтобы он порадовался за нас, он сделал много для нашей команды, выигрывал с нами. Он и сейчас с нами. Думаю, что в перспективе Глухов будет хорошим тренером», — сказал Билялетдинов.

В составе казанской команды Глухов сыграл 463 матча и набрал в них 108 (51+57) очков.