Федоров о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Вся команда наошибалась и наудалялась. Но играть мы не разучились»
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра в исполнении «Ак Барса», особенно в неравных составах. Нам никак не удается выдать серию успешных матчей. Чтобы ее выдать, надо все 60 минут играть, но у нас не получается делать это на регулярной основе. Нужны эмоции, запас, чтобы играть ровно и на результат. Чем объяснить могу штраф Плотникова? Эмоциями. Вратарский фактор... Все должны играть, и вратарь — часть команды. Вся команда наошибалась сегодня, наудалялась. А Билялов, конечно, здорово сыграл, это факт. Результат на табло, так что будем стараться играть дальше с немного другими эмоциями. Играть мы не разучились, но вытаскивать из себя сложновато», — сказал Федоров.
ЦСКА в текущем сезоне проиграл оба матча «Ак Барсу» с общим счетом 3:9.
В прошлом сезоне команды встречались между собой в финале Кубка Гагарина, московский клуб одержал победу в серии со счетом 4-3.
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|7
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|19
|9
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|21
|8
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|19
|10
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|20
|9
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|10
|Куньлунь РС
|24
|7
|17
|17
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
|22.10
|10:00
|
Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 4 ОТ
|22.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|1 : 3
|22.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Барыс
|2 : 3 Б
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|4 : 1
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ