Дубль Белозерова не спас «Нефтехимик» от поражения в матче с «Барысом»
«Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Понтус Оберг.
В основное время за астанинцев отличились Руслан Оспанов, Нельсон Ножье и Кирилл Савицкий.
Дублем за гостей отметился Андрей Белозеров. Еще одну шайбу забросил Александр Дергачев.
«Барыс» (27 очков) после 35 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (34) идет девятым на «Востоке» после 34 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Белозеров — 10 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 7:39 — 0:1. Оспанов — 1 (Гурков), 11:11 — 1:1. Ножье — 4 (мен., Шестаков), 32:07 — 2:1. Белозеров — 11 (Сетдиков, Кашников), 39:06 — 2:2. Савицкий — 7 (Муратов, Шалапов), 55:28 — 3:2. Дергачев — 9 (Белозеров), 57:04 — 3:3. Оберг — 14 (Камара), 61:31 — 4:3.
Вратари: Шутов — Долганов.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 26 (7+11+5+3) — 25 (9+8+8+0).Судьи: Овчинников, Фатеев.
23 ноября. Астана. Барыс-Арена.
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|23.11
|16:30
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Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
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|
Локомотив – Лада
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|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
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Динамо М – Торпедо
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|23.11
|19:30
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Куньлунь РС – Ак Барс
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