Дубль Белозерова не спас «Нефтехимик» от поражения в матче с «Барысом»

«Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Понтус Оберг.

В основное время за астанинцев отличились Руслан Оспанов, Нельсон Ножье и Кирилл Савицкий.

Дублем за гостей отметился Андрей Белозеров. Еще одну шайбу забросил Александр Дергачев.

«Барыс» (27 очков) после 35 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (34) идет девятым на «Востоке» после 34 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Белозеров — 10 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 7:39 — 0:1. Оспанов — 1 (Гурков), 11:11 — 1:1. Ножье — 4 (мен., Шестаков), 32:07 — 2:1. Белозеров — 11 (Сетдиков, Кашников), 39:06 — 2:2. Савицкий — 7 (Муратов, Шалапов), 55:28 — 3:2. Дергачев — 9 (Белозеров), 57:04 — 3:3. Оберг — 14 (Камара), 61:31 — 4:3.

Вратари: Шутов — Долганов.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 26 (7+11+5+3) — 25 (9+8+8+0).Судьи: Овчинников, Фатеев.

23 ноября. Астана. Барыс-Арена.