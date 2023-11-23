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Сегодня, 18:53

Дубль Белозерова не спас «Нефтехимик» от поражения в матче с «Барысом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» на выезде проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Понтус Оберг.

В основное время за астанинцев отличились Руслан Оспанов, Нельсон Ножье и Кирилл Савицкий.

Дублем за гостей отметился Андрей Белозеров. Еще одну шайбу забросил Александр Дергачев.

«Барыс» (27 очков) после 35 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (34) идет девятым на «Востоке» после 34 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Белозеров — 10 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 7:39 — 0:1. Оспанов — 1 (Гурков), 11:11 — 1:1. Ножье — 4 (мен., Шестаков), 32:07 — 2:1. Белозеров — 11 (Сетдиков, Кашников), 39:06 — 2:2. Савицкий — 7 (Муратов, Шалапов), 55:28 — 3:2. Дергачев — 9 (Белозеров), 57:04 — 3:3. Оберг — 14 (Камара), 61:31 — 4:3.

Вратари: Шутов — Долганов.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 26 (7+11+5+3) — 25 (9+8+8+0).Судьи: Овчинников, Фатеев.

23 ноября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 33 22 11 47
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 33 19 14 40
5 Трактор 33 18 15 40
6 Автомобилист 35 18 17 40
7 Сал. Юлаев 33 19 14 39
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Нефтехимик 34 14 20 34
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11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 31 8 23 22
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1 Спартак 34 23 11 49
2 Динамо М 33 22 11 47
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Барыс – Нефтехимик
 4 : 3 ОТ
23.11 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
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