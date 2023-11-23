Хет-трик Петунина и 5 голевых передач Михайлиса принесли «Металлургу» победу над «Трактором»
«Металлург» дома обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.
Хет-трик за хозяев оформил Александр Петунин. Еще по одной шайбе забросили Робин Пресс, Данила Юров и Никита Михайлис. Также на счету последнего 5 голевых передач.
Дублем за челябинцев отличился Мэдисон Бауи. Одна шайба в активе Виталия Кравцова.
Магнитогорцы с 50 очками после 35 матчей лидируют в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (40 очков) идет пятым на «Востоке» после 34 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
Голы: Пресс — 4 (Маклюков, Михайлис), 1:18 — 1:0. Юров — 9 (Петунин, Михайлис), 10:20 — 2:0. Петунин — 7 (Михайлис, Зернов), 23:23 — 3:0. Михайлис — 9 (бол., Пресс, Джонсон), 33:34 — 4:0. Петунин — 8 (Юров, Михайлис), 44:22 — 5:0. Бауи — 2 (Калинин, Дер-Аргучинцев), 54:52 — 5:1. Кравцов — 8 (Телегин, Шабанов), 56:13 — 5:2. Бауи — 3 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 58:19 — 5:3. Петунин — 9 (п.в., Юров, Михайлис), 59:45 — 6:3.
Вратари: Набоков — Подскребалин (Фукале, 23:23, Подскребалин, 54:52, Фукале, 56:13, 58:14 — 58:19, 58:34 — 59:45).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (10+10+10) — 35 (7+15+13).
Судьи: Гофман, Шувалов.
23 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|3 : 1
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|6 : 3
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -