СКА и «Спартак» в четверг, 23 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры СКА— «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 38 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 49 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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