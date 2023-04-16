Бабаев: «В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала»

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил шансы ЦСКА и «Ак Барса» на победу в Кубке Гагарина.

— У «Ак Барса» тоже есть дисциплина, мастера, мощь. Есть большие игроки, которые могут вступать в единоборства, — приводит слова Бабаева Metaratings.ru. — Но игроки ЦСКА выглядят как киллеры. Великолепно сыграл вратарь Рейдеборн — считаю, что он вытащил серию с «Локомотивом». Ярославль выглядел лучше и должен был проходить. В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала. Сначала думал, что проиграют «Локомотиву». Потом — что СКА их пощиплет. Как оказалось, Рейдеборн нашел свой лучший хоккей, и ребята почувствовали уверенность, увидели, что все хорошо в обороне. И использовали максимально свои моменты — процент реализации бросков вы видели.

— Выделите кого-то по персоналиям? Кто-то удивил в ЦСКА?

— Не сказал бы, что кто-то удивил. Радует, что команда прибавляет с каждой игрой. Феномен — они каждый год прибавляют к шестой игре. В каждой серии. Несмотря на то, что играют по семь матчей. Наверное, пара с «Ак Барсом» равная, но за ЦСКА играет то, что у него больше опыта игр в таких важных матчах и сериях.

— Можно ли спрогнозировать, сколько будет матчей?

— Думаю, шесть.

Первые матчи финальной серии пройдут 17 и 19 апреля в Казани. Серия продолжится в Москве 21 и 23 апреля.