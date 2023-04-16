Бабаев: «В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала»
Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил шансы ЦСКА и «Ак Барса» на победу в Кубке Гагарина.
— У «Ак Барса» тоже есть дисциплина, мастера, мощь. Есть большие игроки, которые могут вступать в единоборства, — приводит слова Бабаева Metaratings.ru. — Но игроки ЦСКА выглядят как киллеры. Великолепно сыграл вратарь Рейдеборн — считаю, что он вытащил серию с «Локомотивом». Ярославль выглядел лучше и должен был проходить. В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала. Сначала думал, что проиграют «Локомотиву». Потом — что СКА их пощиплет. Как оказалось, Рейдеборн нашел свой лучший хоккей, и ребята почувствовали уверенность, увидели, что все хорошо в обороне. И использовали максимально свои моменты — процент реализации бросков вы видели.
— Выделите кого-то по персоналиям? Кто-то удивил в ЦСКА?
— Не сказал бы, что кто-то удивил. Радует, что команда прибавляет с каждой игрой. Феномен — они каждый год прибавляют к шестой игре. В каждой серии. Несмотря на то, что играют по семь матчей. Наверное, пара с «Ак Барсом» равная, но за ЦСКА играет то, что у него больше опыта игр в таких важных матчах и сериях.
— Можно ли спрогнозировать, сколько будет матчей?
— Думаю, шесть.
Первые матчи финальной серии пройдут 17 и 19 апреля в Казани. Серия продолжится в Москве 21 и 23 апреля.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -